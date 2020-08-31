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Аваков: расследование по делу Маркива проводилось итальянским следствием в полном объеме

Киев • УНН

 • 14024 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Следствие по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, было проведено не в полном объеме. Об этом на брифинге сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

Аваков: расследование по делу Маркива проводилось итальянским следствием в полном объеме

"Представители итальянских правоохранительных органов ни разу не приезжали в Украину и не были на месте гибели итальянского гражданина. Таким образом следствие не было проведено в полном объеме", - сказал Аваков.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркиву.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года возле Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.

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