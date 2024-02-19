"АТЕШ" повідомив про прибуття бойовиків "вагнера" до окупованого Джанкою
Київ • УНН
В окупований Крим прибуло багато російських військових. Серед недавньо прибулих помічені позначки відомої приватної військової компанії "вагнер".
Партизани повідомляють, що до Джанкою прибуло багато нових російських військових. У новоприбулих є маркування ПВК "вагнер", про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.
Агенти нашого руху повідомляють, що до Джанкою прибуло багато нових російських військових. Серед новоприбулих було помічено маркування сумнозвісної ПВК "вагнер"
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Також виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з архангельської області та представників республіки комі.
Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом на вільні українські території. Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду,
Нагадаємо
Партизани в Криму зафіксували передачу російської військової техніки на залізничну станцію в Азовському для транспортування на фронт в Україні.