"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой

Партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. У новоприбывших есть маркировка ЧВК "вагнер", об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Агенты нашего движения сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Среди новоприбывших была замечена маркировка печально известной ЧВК "вагнер" - говорится в сообщении.

Детали

Также обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военных автомобилей из архангельской области и представителей республики коми.

Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории. Благо наши агенты продолжают работать, в результате чего мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди, - отметили в "АТЕШ".

Напомним

Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.