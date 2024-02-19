"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой
Киев • УНН
В оккупированный Крым прибыло много российских военных. Среди недавно прибывших замечены отметки известной частной военной компании "вагнер".
Партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. У новоприбывших есть маркировка ЧВК "вагнер", об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.
Агенты нашего движения сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Среди новоприбывших была замечена маркировка печально известной ЧВК "вагнер"
Детали
Также обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военных автомобилей из архангельской области и представителей республики коми.
Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории. Благо наши агенты продолжают работать, в результате чего мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди,
Напомним
Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.
"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой
В оккупированный Крым прибыло много российских военных. Среди недавно прибывших замечены отметки известной частной военной компании "вагнер".
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