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"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой

"АТЕШ" сообщил о прибытии боевиков "вагнера" в оккупированный Джанкой

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 08:15  •  10842 просмотра

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В оккупированный Крым прибыло много российских военных. Среди недавно прибывших замечены отметки известной частной военной компании "вагнер".

Партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. У новоприбывших есть маркировка ЧВК "вагнер", об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Агенты нашего движения сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Среди новоприбывших была замечена маркировка печально известной ЧВК "вагнер"

- говорится в сообщении.

Детали

Также обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военных автомобилей из архангельской области и представителей республики коми.

Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории. Благо наши агенты продолжают работать, в результате чего мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди,

- отметили в "АТЕШ".

Напомним

Партизаны в Крыму зафиксировали передачу российской военной техники на железнодорожную станцию в Азовском для транспортировки на фронт в Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ateshАтеш
krymКрым
dzhankoiДжанкой
"АТЕШ" повідомив про прибуття бойовиків "вагнера" до окупованого Джанкою
"ATES" reports arrival of "Wagner" militants to occupied Dzhankoy
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