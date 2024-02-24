Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ та ГУР - джерела
Київ • УНН
Українські спецслужби СБУ та ГУР завдали удару з безпілотника по великому металургійному заводу в Новолипецьку, який постачає сировину для російського військового виробництва.
Удар безпілотниками по металургійному комбінату у Новолипецьку організували одразу дві українські спецслужби: СБУ та ГУР. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Деталі
Це один із найбільших металургійних комбінатів росії. Він працює на військово-промисловий комплекс рф і виконує велику кількість державних замовлень. Сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Тому для України це законна ціль
Після потужних вибухів на Новолипецькому металургійному комбінаті почалася масштабна пожежа та евакуація всього персоналу заводу.
Джерело зазначає, що безпілотники СБУ та ГУР поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час.
Відомо, що власником ураженого комбінату є наближений до путіна російський олігарх Володимир Лісін. За оцінками Forbes він входить в трійку найбагатших людей рф.
За даними ЗМІ, до недавнього часу на Новолипецькому металургійному комбінаті вироблялася сировина для російських компаній, що займаються ядерною зброєю та балістичними ракетами.
Нагадаємо
Днями безпілотники Служби вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у краснодарському краї – не тільки по ільському, але й по афіпському.