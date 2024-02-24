Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

Удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке организовали сразу две украинские спецслужбы: СБУ и ГУР. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс рф и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель - отмечает источник.

После мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

Істочник указывает, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Известно, что владельцем пораженного комбината является приближенный к Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes он входит в тройку самых богатых людей рф.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Напомним

На днях беспилотники Службы ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому.