Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники
Киев • УНН
Украинские спецслужбы СБУ и ГУР нанесли удар с беспилотника по крупному металлургическому заводу в Новолипецке, который поставляет сырье для российского военного производства.
Удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке организовали сразу две украинские спецслужбы: СБУ и ГУР. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
Детали
Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс рф и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель
После мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.
Істочник указывает, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.
Известно, что владельцем пораженного комбината является приближенный к Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes он входит в тройку самых богатых людей рф.
По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.
Напомним
На днях беспилотники Службы ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому.
Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники
Украинские спецслужбы СБУ и ГУР нанесли удар с беспилотника по крупному металлургическому заводу в Новолипецке, который поставляет сырье для российского военного производства.
Джастин Трюдо и Борис Джонсон в Киеве - Гончаренко
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон приехали в Киев.
Армия рф понесла более 409 000 потерь личного состава с начала вторжения в феврале 2022 года
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 2 года полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли более 409 000 военнослужащих, в том числе 770 за последние сутки, а также тысячи танков, бронемашин, артиллерийских систем и другой техники.
Воздушные силы уничтожили 12 российских БпЛА и 2 ракеты Х-59
В течение суток ПВО уничтожила 12 российских беспилотников "Shahed" и 2 управляемые ракеты Х-59.
За последние сутки рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиационных атак, 141 залповых обстрелов
За сутки произошло 84 боевых столкновения: рф нанесла 10 ракетных ударов, 93 авиаудара и 141 удар из реактивных систем залпового огня, согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
российские школы возьмут интервью путина и Карлсона за основу новой учебной программы
Теперь российские ученики будут изучать учебные материалы на основе интервью между путиным и Такером Карлсоном, участвуя в контекстном обучении и дебатах вокруг обсуждаемых тем.
День рождения лотереи, Международный день бармена, Международный день бармена. Что еще можно отметить 24 февраля
Сегодня, 24 февраля, отмечается День рождения лотереи. Считается, что именно 24 февраля 1466 года жена известного фламандского художника Яна Ван Эйка организовала первую в современном понимании лотерею.
Продолжаются переговоры в Париже по прекращению огня в Секторе Газа
В Париже продолжаются переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении более 100 заложников, поскольку Израиль угрожает атакой на Рафах, если перемирие не будет достигнуто.
В Украине объявлены даты регистрации сессий Национального мультипредметного теста 2024 года
Основные даты проведения НМТ в Украине в 2024 году включают два периода регистрации: март-апрель и май, тестирование - май-июнь, дополнительные сессии - июль, а результаты будут опубликованы в конце июня и июля.
Верховная Рада приняла закон для повышения социальной защиты военнослужащих
Верховная Рада Украины приняла законопроект, направленный на усиление социальной защиты и льгот для военнослужащих и полицейских.