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Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 07:12  •  15963 просмотра

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Украинские спецслужбы СБУ и ГУР нанесли удар с беспилотника по крупному металлургическому заводу в Новолипецке, который поставляет сырье для российского военного производства.

Удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке организовали сразу две украинские спецслужбы: СБУ и ГУР. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс рф и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель

- отмечает источник.

После мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация всего персонала завода.

Істочник указывает, что беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Известно, что владельцем пораженного комбината является приближенный к Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes он входит в тройку самых богатых людей рф.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Напомним

На днях беспилотники Службы ударили сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае - не только по ильскому, но и по афипскому.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ та ГУР - джерела
Sources: SBU and GUR organized attack on Novolipetsk Metallurgical Plant
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Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР - источники

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