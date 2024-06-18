Атака рф пошкодила будинки, будівлю, автомобілі та лінію електропередач у Дніпропетровській області
Київ • УНН
У Дніпропетровській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 9 приватних будинків, п'ятиповерхівку, 2 автомобілі та лінію електропередач.
Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині пошкоджено 9 приватні будинки, п'ятиповерхівку, 2 автомобілі та лінію електропередач. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Сьогодні вночі у Дніпропетровській області підрозділ Повітряних Військ "Схід" знищив ворожий безпілотник "шахед".
Проте, російська атака залишила свій слід: пошкоджені 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Пожежу, яка сталася в результаті спричиненої атаки, вдалося оперативно загасити.
Проте загарбники продовжували свої атаки й у Нікопольському районі, використовуючи як артилерію, так і дрони-камікадзе. Особливо гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді, де пошкоджено п'ятиповерхівку, 6 приватних осель та лінія електропередач.
На щастя, інформації про загиблих чи постраждалих немає.
Українська ППО збила всі 10 ворожих безпілотників у Запорізькій та Дніпропетровській областях18.06.24, 07:28 • 27361 перегляд