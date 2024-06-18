В результате вражеской атаки на Днепропетровщине повреждены 9 частных домов, пятиэтажка, 2 автомобиля и линия электропередач. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью в Днепропетровской области подразделение Воздушных Войск "Восток" уничтожило вражеский беспилотник "шахед".

Однако, российская атака оставила свой след: повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Пожар, который произошел в результате вызванной атаки, удалось оперативно потушить.

Однако захватчики продолжали свои атаки и в Никопольском районе, используя как артиллерию, так и дроны-камикадзе. Особенно громко было в райцентре и Марганецкой громаде, где повреждены пятиэтажка, 6 частных домов и линия электропередач.

К счастью, информации о погибших или пострадавших нет.

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