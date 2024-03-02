Атака рф на Одесу: відомо про 8 постраждалих, 12 вважаються зниклими безвісті
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського безпілотника на Одеську область загинуло 3 людей, у тому числі 1 дитина, 8 отримали поранення, а 12, у тому числі 4 дітей, досі вважаються зниклими безвісти.
Через атаку рф на Одесу постраждало 8 людей, 12, включаючи 4 дітей вважаються зниклими безвісті. Про це повідомив журналістам Генеральний прокурор Андрій Костін, передає УНН.
Станом на 11:00 троє загиблих, з них одна дитина. 8 постраждалих. 12 людей, включаючи 4 дітей, ще вважаються зниклими безвісті. Ми не можемо з ними вийти на контакт
Доповнення
В Одесі та області у неділю, 3 березня, оголошено жалобу за загиблими через російську дронову атаку.