Атака рф на Одессу: известно о 8 пострадавших, 12 считаются пропавшими без вести
Киев • УНН
В результате атаки российского беспилотника на Одесскую область погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, 8 получили ранения, а 12, в том числе 4 детей, до сих пор считаются пропавшими без вести.
Из-за атаки рф на Одессу пострадало 8 человек, 12, включая 4 детей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил журналистам Генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.
По состоянию на 11:00 трое погибших, из них один ребенок. 8 пострадавших. 12 человек, включая 4 детей еще считаются пропавшими без вести. Мы не можем с ними выйти на контакт
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В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.
Атака рф на Одессу: известно о 8 пострадавших, 12 считаются пропавшими без вести
В результате атаки российского беспилотника на Одесскую область погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок, 8 получили ранения, а 12, в том числе 4 детей, до сих пор считаются пропавшими без вести.
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