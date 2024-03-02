Атака рф на Одессу: известно о 8 пострадавших, 12 считаются пропавшими без вести

Из-за атаки рф на Одессу пострадало 8 человек, 12, включая 4 детей считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил журналистам Генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

По состоянию на 11:00 трое погибших, из них один ребенок. 8 пострадавших. 12 человек, включая 4 детей еще считаются пропавшими без вести. Мы не можем с ними выйти на контакт - рассказал Костин.

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В Одессе и области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур по погибшим из-за российской дроновую атаку.