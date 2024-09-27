Атака рф на Одещину: вже 14 поранених, серед яких троє дітей
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки безпілотників рф на Подунав'я Одещини загинуло 3 людини, поранено 14, включаючи трьох дітей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, триває огляд та фіксація наслідків обстрілу.
Внаслідок масованої атаки безпілотників на Подунав'я Одещини відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, серед них троє дітей, зокрема і хлопчик трьох років, повідомили в п'ятницю в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За даними слідства, 27 вересня вночі збройні сили рф здійснили масовану атаку БпЛА на Подунав'я Одещини. Наразі відомо про 3 загиблих та 14 постраждалих, серед них троє дітей: двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчинка
Як повідомляється, внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями, які фіксують наслідки обстрілу.
Раніше голова ОВА Олег Кіпер повідомляв, що в Одеській області російські війська під ранок здійснили атаку дронами на Ізмаїл, загинуло 3 людини.