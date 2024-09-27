Атака рф на Одесскую область: уже 14 раненых, среди которых трое детей
Киев • УНН
В результате ночной атаки беспилотников рф на Подунавье Одесской области погибли 3 человека, ранены 14, включая трех детей. Повреждена гражданская инфраструктура, продолжается осмотр и фиксация последствий обстрела.
В результате массированной атаки беспилотников на Подунавье Одесской области известно о 3 погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей, в том числе и мальчик трех лет, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, 27 сентября ночью вооруженные силы рф осуществили массированную атаку БпЛА на Подунавье Одесской области. Известно о 3 погибших и 14 пострадавших, среди них трое детей: двое мальчиков 3 и 13 лет и 14-летняя девочка
Как сообщается, в результате атаки повреждения получила гражданская инфраструктура: частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.
Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями, которые фиксируют последствия обстрела.
Ранее глава ОВА Олег Кипер сообщал, что в Одесской области российские войска под утро совершили атаку дронами на Измаил, погибло 3 человека.