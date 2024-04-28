Атака рф на Миколаїв: Кім заявив, зачепило готель, власники якого щойно оговталися від "прильотів" 2022 року, показали наслідки
Київ • УНН
Російський обстріл пошкодив готель та прилеглі будівлі в Миколаєві.
У Миколаєві нічна атака рф зачепила у тому числі готель, власники якого щойно відновились після "прильотів", які були в 2022 році, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, пише УНН.
Власники готелю тільки відновились після прильотів, які були в 2022 році. Поруч дитяча спортивна школа та стадіон. Жодних військових обʼєктів. Історична частина міста. Це атака на наш бізнес, на нашу економіку. На щастя, ніхто не постраждав
Як вказали у ГУ ДСНС в регіоні, зранку, 28 квітня, ворог атакував Миколаїв БпЛА. "Внаслідок чого, значно пошкоджено будівлю готелю, зайнялася пожежа, яка була оперативно ліквідована підрозділами ДСНС площею 20 кв. м. В іншому готелі поруч вибито вікна, пошкоджено автомобілі. Крім того, пошкоджено об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури", - повідомили у ДСНС.
У Миколаєві ворожі удари пошкодили об‘єкт інфраструктури, готель та авто28.04.24, 08:30 • 33019 переглядiв