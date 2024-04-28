Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
vitalii-kimВиталий Ким
telegramТелеграмма
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  121859 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  108695 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  150815 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  143643 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139442 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125013 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  90813 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83612 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153794 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168268 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

  •  8452 просмотра
Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

  •  6811 просмотра
"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО

"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО

  •  10390 просмотра
"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан

"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан

  •  10338 просмотра
Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

  •  8763 просмотра
Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

  •  11499 просмотра
В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика

В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика

  •  11068 просмотра
Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ

Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ

  •  10830 просмотра
россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"

россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"

  •  12758 просмотра
Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью

Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью

  •  23532 просмотра

Популярные

Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии

Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии

  •  25609 просмотра
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

  •  89470 просмотра
В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру

  •  54692 просмотра
Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые

Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые

  •  46120 просмотра
В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов

  •  49383 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  195436 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  195580 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  227851 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  247439 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  385439 просмотра

Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

Российский обстрел повредил отель и прилегающие здания в Николаеве.

Война •   •  8452 просмотра
Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

Было заблокировано более 2 500 веб-сайтов, поддерживающих нелегальные азартные игры и онлайн-казино без лицензии, расследуется более 450 уголовных преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью.

Криминал и ЧП •   •  6811 просмотра
Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО

Зеленский призвал союзников предоставить более совершенные системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских атак, заявив, что это уменьшит способность россии вести террор и заставит ее искать мира.

Война •   •  10390 просмотра
"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО

"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан

Министр иностранных дел Польши заявил, что Украина должна взять на себя инициативу в этически неоднозначном вопросе возвращения из Польши украинцев призывного возраста.

Война •   •  10338 просмотра
"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан

Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

Байден шутил о своем возрасте, критиковал Трампа и защищал свободу прессы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Новости Мира •   •  8763 просмотра
Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста

Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

Потребности потребителей в электроэнергии были покрыты собственной генерацией и коммерческим импортом без экстренной помощи, но были ограничения в Харькове и Кривом Роге, а более 260 потребителей в Харьковской и Николаевской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.

Война •   •  11499 просмотра
Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго

В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика

Ночью на Днепропетровщине были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника, накануне вечером российские войска атаковали город Никополь беспилотниками-камикадзе, вызвав пожар в частном доме, а накануне было зафиксировано повреждение в Днепровском районе из-за обломков вражеского беспилотника.

Война •   •  11068 просмотра
В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика

Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ

Как сообщается, Илон Маск посещает Пекин, чтобы обсудить возможность включения функции полного самостоятельного вождения (FSD) Tesla.

Новости Мира •   •  10830 просмотра
Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ

россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"

министерство обороны россии заявило, что уничтожило и перехватило 17 беспилотников над брянской, курской, белгородской и калужской областями, в то время как местные жители сообщили о "шумной" ночи в брянске.

Война •   •  12758 просмотра
россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"

Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью

Мощный взрыв произошел ночью в Джанкое, городе в оккупированном Россией Крыму.

Война •   •  23532 просмотра
Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью