Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия

В Николаеве ночная атака рф задела в том числе отель, владельцы которого только что восстановились после "прилетов", которые были в 2022 году, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в субботу, пишет УНН.

Владельцы отеля только восстановились после прилетов, которые были в 2022 году. Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города. Это атака на наш бизнес, на нашу экономику. К счастью, никто не пострадал - сообщил Ким в Telegram.

Как указали в ГУ ГСЧС в регионе, утром, 28 апреля, враг атаковал Николаев БпЛА. "В результате чего, значительно повреждено здание отеля, загорелся пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС площадью 20 кв. м. В другом отеле рядом выбиты окна, повреждены автомобили. Кроме того, поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры", - сообщили в ГСЧС.

В Николаеве вражеские удары повредили объект инфраструктуры, отель и авто