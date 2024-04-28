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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Атака рф на Николаев: Ким заявил, задело отель, владельцы которого только оправились от "прилетов" 2022 года, показали последствия
Российский обстрел повредил отель и прилегающие здания в Николаеве.
Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел
Было заблокировано более 2 500 веб-сайтов, поддерживающих нелегальные азартные игры и онлайн-казино без лицензии, расследуется более 450 уголовных преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью.
"Чем меньше кремль будет достигать террором, тем больше будут заинтересованы в поиске мира": Зеленский показал последствия атак рф и отметил потребность в ПВО
Зеленский призвал союзников предоставить более совершенные системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов от российских атак, заявив, что это уменьшит способность россии вести террор и заставит ее искать мира.
"Этически неоднозначный вопрос": глава МИД Польши считает, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан
Министр иностранных дел Польши заявил, что Украина должна взять на себя инициативу в этически неоднозначном вопросе возвращения из Польши украинцев призывного возраста.
Байден высмеял Трампа и пошутил о своем возрасте на ужине корреспондентов Белого дома на фоне протеста
Байден шутил о своем возрасте, критиковал Трампа и защищал свободу прессы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Потребности в электроэнергии удовлетворяются без аварийной помощи, но есть ограничения в Харьковской области и Кривом Роге - Минэнерго
Потребности потребителей в электроэнергии были покрыты собственной генерацией и коммерческим импортом без экстренной помощи, но были ограничения в Харькове и Кривом Роге, а более 260 потребителей в Харьковской и Николаевской областях остались без газоснабжения из-за обстрелов.
В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика
Ночью на Днепропетровщине были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника, накануне вечером российские войска атаковали город Никополь беспилотниками-камикадзе, вызвав пожар в частном доме, а накануне было зафиксировано повреждение в Днепровском районе из-за обломков вражеского беспилотника.
Маск в Китае для обсуждения включения в стране автономного режима вождения на Tesla - СМИ
Как сообщается, Илон Маск посещает Пекин, чтобы обсудить возможность включения функции полного самостоятельного вождения (FSD) Tesla.
россияне пожаловались на атаки дронов в 4 областях, в брянске ночью было "громко"
министерство обороны россии заявило, что уничтожило и перехватило 17 беспилотников над брянской, курской, белгородской и калужской областями, в то время как местные жители сообщили о "шумной" ночи в брянске.
Мощный взрыв потряс Джанкой в оккупированном Крыму ночью
Мощный взрыв произошел ночью в Джанкое, городе в оккупированном Россией Крыму.