Атака рф на Київщину: постраждали три людини, серед них дитина
Київ • УНН
Три людини, в тому числі дитина, постраждали в результаті ракетного обстрілу в Київській області 30 червня. Було пошкоджено три приватних будинки, склад, адміністративні будівлі та 16 автомобілів.
Троє людей, зокрема і дитина, постраждали внаслідок ракетної атаки на Київщині 30 червня. Пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення, низка адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів, повідомив у понеділок голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина", - написав Кравченко у Facebook.
За його словами, постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області.
Також голова ОВА зазначив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Водночас внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни.
Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл.
На місці продовжують працювати оперативні служби.
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