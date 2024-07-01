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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59544 перегляди

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Атака рф на Київщину: постраждали три людини, серед них дитина

Київ • УНН

 • 33904 перегляди

Три людини, в тому числі дитина, постраждали в результаті ракетного обстрілу в Київській області 30 червня. Було пошкоджено три приватних будинки, склад, адміністративні будівлі та 16 автомобілів.

Атака рф на Київщину: постраждали три людини, серед них дитина

Троє людей, зокрема і дитина, постраждали внаслідок ракетної атаки на Київщині 30 червня. Пошкоджено три приватні будинки,  складське приміщення, низка адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів, повідомив у понеділок голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Київщині постраждало 3 осіб, одна із них – дитина", - написав Кравченко у Facebook. 

За його словами, постраждалі наразі перебувають в одній з районних лікарень області. 

Також голова ОВА зазначив, що влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Водночас внаслідок падіння уламків на території одного з районів області пошкоджено три приватні будинки. Зокрема вибиті вікна, двері, посічені стіни. 

Також пошкоджено складське приміщення, низку адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів – автівки та мотоцикл.

На місці продовжують працювати оперативні служби.

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Тетяна Краєвська

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