Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ракетного обстрела в Киевской области 30 июня. Было повреждено три частных дома, склад, административные здания и 16 автомобилей.
Три человека, в том числе и ребенок, пострадали в результате ракетной атаки в Киевской области 30 июня. Повреждены три частных дома, складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств, сообщил в понедельник председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.
"В результате вчерашней ракетной атаки на Киевщине пострадали 3 человека, один из них - ребенок", - написал Кравченко в Facebook.
По его словам, пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области.
Также глава ОВА отметил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. В то же время в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома. В частности выбиты окна, двери, посеченные стены.
Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - машины и мотоцикл.
На месте продолжают работать оперативные службы.
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