Три человека, в том числе и ребенок, пострадали в результате ракетной атаки в Киевской области 30 июня. Повреждены три частных дома, складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств, сообщил в понедельник председатель ОГА Руслан Кравченко, передает УНН.

"В результате вчерашней ракетной атаки на Киевщине пострадали 3 человека, один из них - ребенок", - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области.

Также глава ОВА отметил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. В то же время в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома. В частности выбиты окна, двери, посеченные стены.

Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - машины и мотоцикл.

На месте продолжают работать оперативные службы.

Ракетный удар по Киеву: у 6 жителей - острый стресс, одну женщину госпитализировали