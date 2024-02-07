Атака рф на Київ: пожежу у будинку ліквідували, травми отримали 19 людей
Київ • УНН
Атака на Київ спричинила пожежу в багатоквартирному будинку, яку вдалося загасити: 40 людей було евакуйовано, 26 врятовано, але 4 загинули і 19 отримали поранення.
Пожежу у багатоповерховому будинку в Голосіївському районі Києва, яка сталася через ворожу атаку, ліквідовано. Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано – 26. Чотири людини загинуло, 19-ть отримали травми. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМВА.
Пожежу у багатоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі ліквідовано об 11:40. Рятувальниками та поліцією було евакуйовано 40 людей, врятовано – 26. 4 людини загинуло, 19-ть отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС
Повідомляється, що пожежа в будівлі СТО на площі 800 м. кв. ліквідована. Згоріло чи пошкоджено близько 40 авто. На місці продовжує працювати ДСНС.
"Межа Дніпровського та Деснянського районів - внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі та сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції, без пожежі. Постраждало 2 особи. ГУ ДСНС України у м. Києві було задіяно 28 одиниць техніки та 112 бійців", - інформує КМВА.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що з-під завалів багатоповерхівки в Голосіївському районі деблокували ще одну загиблу.