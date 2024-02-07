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Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 10:19  •  25380 просмотра

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Атака на Киев вызвала пожар в многоквартирном доме, который удалось потушить: 40 человек были эвакуированы, 26 спасены, но 4 погибли и 19 получили ранения.

Пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе Киева, который произошел из-за вражеской атаки,  ликвидирован. Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены - 26.  Четыре человека погибли, 19-ть получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

Пожар в многоэтажном жилом доме в Голосеевском районе ликвидирован в 11:40. Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены - 26.  4 человека погибли, 19-ть получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС

- говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар в здании СТО на площади 800 м. кв. ликвидирован. Сгорело или повреждено около 40 авто. На месте продолжает работать ГСЧС.

"Граница Днепровского и Деснянского районов - в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции, без пожара. Пострадало 2 человека. ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве было задействовано 28 единиц техники и 112 бойцов", - информирует КГВА.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что из-под завалов многоэтажки в Голосеевском районе деблокировали еще одну погибшую.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

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