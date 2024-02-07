Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

Пожар в многоэтажном доме в Голосеевском районе Киева, который произошел из-за вражеской атаки, ликвидирован. Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены - 26. Четыре человека погибли, 19-ть получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.

Пожар в многоэтажном жилом доме в Голосеевском районе ликвидирован в 11:40. Спасателями и полицией были эвакуированы 40 человек, спасены - 26. 4 человека погибли, 19-ть получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС - говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар в здании СТО на площади 800 м. кв. ликвидирован. Сгорело или повреждено около 40 авто. На месте продолжает работать ГСЧС.

"Граница Днепровского и Деснянского районов - в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели и произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции, без пожара. Пострадало 2 человека. ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве было задействовано 28 единиц техники и 112 бойцов", - информирует КГВА.

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Ранее УНН сообщал, что из-под завалов многоэтажки в Голосеевском районе деблокировали еще одну погибшую.