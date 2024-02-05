Атака рф на Херсон забрала життя чотирьох людей - МВС
Київ • УНН
За даними міністра внутрішніх справ України, в результаті обстрілу російськими військами українського міста Херсон загинули 4 людини, ще одна отримала поранення.
Жертвами атаки російських військ на Херсон стали вже четверо людей, ще одну людину поранено, повідомив голова МВС України Ігор Клименко у понеділок, пише УНН.
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Як повідомляється, під артилерійський обстріл у Херсоні близько опівдня потрапив у тому числі автомобіль, пожежу якого гасили вогнеборці. "На жаль, врятувати водія та пасажира не вдалося", - повідомив очільник міністерства у Telegram.
Всього російський обстріл забрав життя 4 місцевих мешканців. Ще одна людина травмована
Внаслідок російського обстрілу Херсона загинула літня жінка: кількість жертв зросла до трьох05.02.24, 13:29 • 29466 переглядiв