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Атака рф на Херсон забрала життя чотирьох людей - МВС

Атака рф на Херсон забрала життя чотирьох людей - МВС

Київ • УНН

 • 25059 перегляди

За даними міністра внутрішніх справ України, в результаті обстрілу російськими військами українського міста Херсон загинули 4 людини, ще одна отримала поранення.

Жертвами атаки російських військ на Херсон стали вже четверо людей, ще одну людину поранено, повідомив голова МВС України Ігор Клименко у понеділок, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, під артилерійський обстріл у Херсоні близько опівдня потрапив у тому числі автомобіль, пожежу якого гасили вогнеборці. "На жаль, врятувати водія та пасажира не вдалося", - повідомив очільник міністерства у Telegram.

Всього російський обстріл забрав життя 4 місцевих мешканців. Ще одна людина травмована

- зазначив голова МВС.

Внаслідок російського обстрілу Херсона загинула літня жінка: кількість жертв зросла до трьох05.02.24, 13:29 • 29466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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