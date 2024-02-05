Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  108544 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  217959 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325457 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320266 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283134 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277429 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229518 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

По данным министра внутренних дел Украины, в результате обстрела российскими войсками украинского города Херсон погибли 4 человека, еще один получил ранения.

Война •   •  14714 просмотра
Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что продовольственная инфляция в 2023 году будет выше, чем в предыдущем году.

Экономика •   •  12850 просмотра
Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Суд снял с генерального директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна обвинения в бухгалтерском мошенничестве, связанном со слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году.

Новости Мира •   •  10884 просмотра
Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Представитель Вооруженных сил Украины подтвердил, что с октября прошлого года россия сосредоточила возле Купянска около 40 000 военнослужащих и 500 танков, но отметил, что не все эти силы сейчас участвуют в боевых действиях, и что украинская оборона сдерживает россиян.

Война •   •  66747 просмотра
Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.

Война •   •  15248 просмотра
Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев

Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации

Врачам больницы Святого Луки во Львове удалось спасти руку мужчины от ампутации после того, как он случайно почти полностью отрезал ее болгаркой во время распиловки древесины.

Здоровье •   •  12871 просмотра
Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации

Фонд госимущества: аукционы с начала года принесли в бюджет 534 млн грн

Фонд государственного имущества Украины привлек в государственный бюджет около 534 миллионов гривен от 31 успешного приватизационного аукциона с начала 2024 года.

Экономика •   •  15640 просмотра
Фонд госимущества: аукционы с начала года принесли в бюджет 534 млн грн

В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех

Количество жертв российского артиллерийского удара по Херсону возросло до трех - 66-летняя женщина умерла от ранений, полученных на улице во время обстрела.

Война •   •  17743 просмотра
В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех

"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поздравил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шапталу с 51-летием.

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"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения

Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года

Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Спорт •   •  12044 просмотра
Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года