Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

Жертвами атаки российских войск на Херсон стали уже четыре человека, еще один человек ранен, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, под артиллерийский обстрел в Херсоне около полудня попал в том числе автомобиль, пожар которого тушили пожарные. "К сожалению, спасти водителя и пассажира не удалось", - сообщил глава министерства в Telegram.

Всего российский обстрел унес жизни 4 местных жителей. Еще один человек травмирован - отметил глава МВД.

В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех