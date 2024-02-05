Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД
По данным министра внутренних дел Украины, в результате обстрела российскими войсками украинского города Херсон погибли 4 человека, еще один получил ранения.
Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ
Национальный банк Украины ожидает, что продовольственная инфляция в 2023 году будет выше, чем в предыдущем году.
Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях
Суд снял с генерального директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна обвинения в бухгалтерском мошенничестве, связанном со слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году.
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
Представитель Вооруженных сил Украины подтвердил, что с октября прошлого года россия сосредоточила возле Купянска около 40 000 военнослужащих и 500 танков, но отметил, что не все эти силы сейчас участвуют в боевых действиях, и что украинская оборона сдерживает россиян.
Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.
Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации
Врачам больницы Святого Луки во Львове удалось спасти руку мужчины от ампутации после того, как он случайно почти полностью отрезал ее болгаркой во время распиловки древесины.
Фонд госимущества: аукционы с начала года принесли в бюджет 534 млн грн
Фонд государственного имущества Украины привлек в государственный бюджет около 534 миллионов гривен от 31 успешного приватизационного аукциона с начала 2024 года.
В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех
Количество жертв российского артиллерийского удара по Херсону возросло до трех - 66-летняя женщина умерла от ранений, полученных на улице во время обстрела.
"Нам еще будет очень трудно, но точно уже никогда не будет стыдно": Залужный поздравил начальника Генштаба ВСУ Шапталу с днем рождения
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поздравил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергея Шапталу с 51-летием.
Стадион MetLife в Нью-Джерси примет финал Чемпионата мира по футболу 2026 года
Чемпионат мира по футболу 2026 года будут принимать стадионы США, Мексики и Канады. А финал состоится на стадионе MetLife в Нью-Джерси.