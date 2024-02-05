В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех

Стало известно о третьей жертве сегодняшнего обстрела Херсона российскими войсками. Из-за артиллерийского удара 66-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Александра Прокудина.

россияне продолжают крыть огнем центр Херсона. Из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. - написал председатель ОВА.

На момент обстрела она находилась на улице, указал Прокудин.

Ранее УНН сообщал о двух погибших и одном раненом из-за вражеского обстрела Херсона.