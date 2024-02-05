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В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех

В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая женщина: количество жертв возросло до трех

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 11:29  •  17932 просмотра

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Количество жертв российского артиллерийского удара по Херсону возросло до трех - 66-летняя женщина умерла от ранений, полученных на улице во время обстрела.

Стало известно о третьей жертве сегодняшнего обстрела Херсона российскими войсками. Из-за артиллерийского удара 66-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу ОВА Александра Прокудина. 

россияне продолжают крыть огнем центр Херсона.  Из-за артиллерийского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 66-летняя женщина. 

- написал председатель ОВА.

На момент обстрела она находилась на улице, указал Прокудин. 

Ранее УНН сообщал о двух погибших и одном раненом из-за вражеского обстрела Херсона. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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