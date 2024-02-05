Армія рф обстріляла центр Херсона: відомо про двох загиблих та постраждалого
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Херсона з окупованого лівого берега загинуло двоє людей, ще одна людина отримала поранення.
російські військові сьогодні, 5 лютого, в черговий раз обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок атак відомо про щонайменше двох загиблих та одного пораненого. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову Херсонської МВА Романа Мрочко та очільника ОВА Олександра Прокудіна.
Сьогодні після 12.00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. По прибуттю на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків
Начальник Херсонської ОВА уточнив, що тіла двох загиблих чоловіків знайшли в палаючому від обстрілів рф легковому автомобілі.
У центральній частині Херсона російські окупанти обстріляли легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу він загорівся. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в салоні машини тіла двох загиблих чоловіків
Також, як повідомляється, через ворожі удари постраждав 24-річний херсонець. Його з вибуховою травмою доставили до лікарні.
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