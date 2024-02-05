Армия рф обстреляла центр Херсона: известно о двух погибших и пострадавшем
Киев • УНН
В результате российского обстрела Херсона с оккупированного левого берега погибли два человека, еще один человек получил ранения.
российские военные сегодня, 5 февраля, в очередной раз обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья. В результате атак известно о по меньшей мере двух погибших и одном раненом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко и главу ОВА Александра Прокудина.
Сегодня после 12.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин
Начальник Херсонской ОВА уточнил, что тела двух погибших мужчин нашли в горящем от обстрелов рф легковом автомобиле.
В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин
Также, как сообщается, из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его со взрывной травмой доставили в больницу.
россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам05 февраль 2024, 09:36 • 17416 просмотров
Армия рф обстреляла центр Херсона: известно о двух погибших и пострадавшем
В результате российского обстрела Херсона с оккупированного левого берега погибли два человека, еще один человек получил ранения.
Состояние здоровья Саакашвили улучшилось, а неврологическое состояние не изменилось - заключение врачей
Врачи установили, что хотя состояние здоровья и вес Михеила Саакашвили в тюрьме улучшились, его неврологическое состояние и когнитивные нарушения не изменились.
Эрдоган обсудит с рф "новый механизм" экспорта украинского зерна Черным морем во время визита путина - министр
Президент Турции Эрдоган обсудит с президентом россии путиным новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море.
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
В случае выявления конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи из-за ее работы в банках, которые были признаны неплатежеспособными.
Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами
Продолжаются трансформационные реформы в оборонной промышленности, и еще десять украинских государственных оборонных предприятий станут субъектами хозяйствования в рамках реформирования Укроборонпрома.
Бизнес призывает правительство доработать законопроект о мобилизации, чтобы не парализовать экономику страны
Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство не принимать законопроект №10449 в его нынешней редакции, а вместо этого доработать его, чтобы не парализовать украинскую экономику.
Штрафы для бабушек и рэкет: чем занимается "Муниципальная стража" города, которым руководит соратник Гройсмана
Чем занимается "Муниципальная стража" города, которым руководит соратник Гройсмана.
В Украине начали бурить новую нефтяную скважину
"Укрнафта" начала строительство новой нефтяной скважины на северо-востоке Украины, которая, как ожидается, сначала будет добывать 26,5 тонн нефти в сутки.
Сенат США может проголосовать за законопроект с финансированием для Украины 7 февраля - посол
Сенат США может проголосовать 7 февраля за представленный в воскресенье законопроект о в том числе финансировании для Украины, который включает международную помощь и миграционную реформу.
россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что на прошлой неделе российские военные обстреляли Украину более 1500 раз, атаковав более 570 населенных пунктов, при этом интенсивность обстрелов выросла почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей.