Армия рф обстреляла центр Херсона: известно о двух погибших и пострадавшем

российские военные сегодня, 5 февраля, в очередной раз обстреляли Херсон с временно оккупированного левобережья. В результате атак известно о по меньшей мере двух погибших и одном раненом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко и главу ОВА Александра Прокудина.

Сегодня после 12.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин - написал Мрочко в Telegram.

Начальник Херсонской ОВА уточнил, что тела двух погибших мужчин нашли в горящем от обстрелов рф легковом автомобиле.

В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин - написал Прокудин.

Также, как сообщается, из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его со взрывной травмой доставили в больницу.

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