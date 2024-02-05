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Армия рф обстреляла центр Херсона: известно о двух погибших и пострадавшем

Армия рф обстреляла центр Херсона: известно о двух погибших и пострадавшем

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 11:21  •  15023 просмотра

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В результате российского обстрела Херсона с оккупированного левого берега погибли два человека, еще один человек получил ранения.

российские военные сегодня, 5 февраля, в очередной раз обстреляли Херсон  с временно оккупированного левобережья. В результате атак известно о по меньшей мере двух погибших и одном раненом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Херсонской МВА Романа Мрочко и главу ОВА Александра Прокудина. 

Сегодня после 12.00 российские оккупационные войска обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. В результате попадания вражеских снарядов в центре города возник пожар. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили тела двух мужчин

- написал Мрочко в Telegram. 

Начальник Херсонской ОВА уточнил, что тела двух погибших мужчин нашли в горящем от обстрелов рф легковом автомобиле. 

В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль.  В результате обстрела он загорелся. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин

- написал Прокудин.

Также, как сообщается, из-за вражеских ударов пострадал 24-летний херсонец. Его со взрывной травмой доставили в больницу.

россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам05 февраль 2024, 09:36 • 17416 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
telegramТелеграмма
khersonХерсон
Армія рф обстріляла центр Херсона: відомо про двох загиблих та постраждалого
Russian army shells Kherson city center: two dead and one wounded reported
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