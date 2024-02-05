Внаслідок російського обстрілу Херсона загинула літня жінка: кількість жертв зросла до трьох

Стало відомо про третю жертву сьогоднішнього обстрілу Херсона російськими військами. Через артилерійський удар 66-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Про це УНН повідомляє із посиланням на очільника ОВА Олександра Прокудіна.

росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона. Через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. - написав голова ОВА.

На момент обстрілу вона перебувала на вулиці, вказав Прокудін.

Раніше УНН повідомляв про двох загиблих та одного пораненого через ворожий обстріл Херсона.