Внаслідок російського обстрілу Херсона загинула літня жінка: кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
Кількість жертв російського артилерійського удару по Херсону зросла до трьох - 66-річна жінка померла від поранень, отриманих на вулиці під час обстрілу.
Стало відомо про третю жертву сьогоднішнього обстрілу Херсона російськими військами. Через артилерійський удар 66-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Про це УНН повідомляє із посиланням на очільника ОВА Олександра Прокудіна.
росіяни продовжують крити вогнем центр Херсона. Через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка.
На момент обстрілу вона перебувала на вулиці, вказав Прокудін.
Раніше УНН повідомляв про двох загиблих та одного пораненого через ворожий обстріл Херсона.