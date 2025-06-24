Атака рф на Дніпро: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
У Дніпрі та Самарі внаслідок ворожих ударів загинули 3 людини, понад 20 отримали поранення. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, включаючи гуртожиток, гімназію та потяг.
На місці атаки рф на Дніпропетровщині у Дніпрі спалахнула пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру - гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, понівечено потяг, поранені його пасажири, тривають роботи екстрених служб, повідомили у ДСНС та показали наслідки ворожого удару, пише УНН.
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За даними ДСНС, у Дніпрі внаслідок ворожих ударів, попередньо, 1 людина загинула, ще понад 20 травмовані.
"Спалахнула пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру - гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю. Крім того, понівечено потяг, поранені його пасажири", - ідеться у повідомленні.
Влучання також зафіксовано в місті Самар. Попередньо, 2 людини загинули, 3 постраждали.
На місці працюють понад 70 рятувальників, 17 одиниць техніки ДСНС і всі екстрені служби. Вони надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки обстрілів. Інформація уточнюється.
Атака рф на Дніпро та Самар забрала життя трьох людей, постраждалих понад 20, у тому числі двоє дітей24.06.25, 13:02 • 1722 перегляди