Атака рф на Дніпро: рятувальники показали наслідки

На місці атаки рф на Дніпропетровщині у Дніпрі спалахнула пожежа, пошкоджено цивільну інфраструктуру - гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю, понівечено потяг, поранені його пасажири, тривають роботи екстрених служб, повідомили у ДСНС та показали наслідки ворожого удару, пише УНН.

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За даними ДСНС, у Дніпрі внаслідок ворожих ударів, попередньо, 1 людина загинула, ще понад 20 травмовані.

"Спалахнула пожежа. Пошкоджено цивільну інфраструктуру - гуртожиток, гімназію, адмінбудівлю. Крім того, понівечено потяг, поранені його пасажири", - ідеться у повідомленні.

Влучання також зафіксовано в місті Самар. Попередньо, 2 людини загинули, 3 постраждали.

На місці працюють понад 70 рятувальників, 17 одиниць техніки ДСНС і всі екстрені служби. Вони надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки обстрілів. Інформація уточнюється.

Атака рф на Дніпро та Самар забрала життя трьох людей, постраждалих понад 20, у тому числі двоє дітей