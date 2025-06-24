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Атака рф на Днепр: спасатели показали последствия

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В Днепре и Самаре в результате вражеских ударов погибли 3 человека, более 20 получили ранения. Повреждена гражданская инфраструктура, включая общежитие, гимназию и поезд.

Атака рф на Днепр: спасатели показали последствия

На месте атаки рф на Днепропетровщине в Днепре вспыхнул пожар, повреждена гражданская инфраструктура - общежитие, гимназия, админздание, искорежен поезд, ранены его пассажиры, продолжаются работы экстренных служб, сообщили в ГСЧС и показали последствия вражеского удара, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, в Днепре в результате вражеских ударов, предварительно, 1 человек погиб, еще более 20 травмированы.

"Вспыхнул пожар. Повреждена гражданская инфраструктура - общежитие, гимназия, админздание. Кроме того, искорежен поезд, ранены его пассажиры", - говорится в сообщении.

Попадание также зафиксировано в городе Самар. Предварительно, 2 человека погибли, 3 пострадали.

На месте работают более 70 спасателей, 17 единиц техники ГСЧС и все экстренные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрелов. Информация уточняется.

Атака рф на Днепр и Самар унесла жизни трех человек, пострадавших более 20, в том числе двое детей24.06.25, 13:02 • 1700 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Днепр
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