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Атака рф на Днепр и Самар унесла жизни трех человек, пострадавших более 20, в том числе двое детей

Киев • УНН

 • 132 просмотра

В результате атаки рф в Днепре погиб 1 человек и более 20 пострадали, среди них 2 детей. В Самаре зафиксировано 2 погибших и 3 травмированных.

Атака рф на Днепр и Самар унесла жизни трех человек, пострадавших более 20, в том числе двое детей

В результате атаки рф в Днепре известно об одном погибшем и более 20 пострадавших, в том числе двух детях, в Самаре - о 2 погибших и 3 пострадавших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник в Telegram, пишет УНН.

В Днепре, по информации на сейчас, 1 погибший и более 20 пострадавших

- написал Лысак.

По его словам, среди них двое детей - 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, указал глава ОВА.

В Самаре двое погибших. Травмированы три человека

- сообщил Лысак.

Не только поезд: куда еще попали российские ракеты в Днепре 24 июня24.06.25, 12:45 • 1060 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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