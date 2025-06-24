Атака рф на Днепр и Самар унесла жизни трех человек, пострадавших более 20, в том числе двое детей

В результате атаки рф в Днепре известно об одном погибшем и более 20 пострадавших, в том числе двух детях, в Самаре - о 2 погибших и 3 пострадавших, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во вторник в Telegram, пишет УНН.

В Днепре, по информации на сейчас, 1 погибший и более 20 пострадавших - написал Лысак.

По его словам, среди них двое детей - 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, указал глава ОВА.

В Самаре двое погибших. Травмированы три человека - сообщил Лысак.

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