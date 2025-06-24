Атака рф на Дніпро та Самар забрала життя трьох людей, постраждалих понад 20, у тому числі двоє дітей
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф у Дніпрі загинула 1 особа та понад 20 постраждали, серед них 2 дітей. У Самарі зафіксовано 2 загиблих та 3 травмованих.
Внаслідок атаки рф у Дніпрі відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих, у тому числі двох дітей, у Самарі - про 2 загиблих і 3 постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок у Telegram, пише УНН.
У Дніпрі, за інформацією на зараз, 1 загиблий і понад 20 постраждалих
З його слів, серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості, зазначив голова ОВА.
У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини
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