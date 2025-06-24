Атака рф на Дніпро та Самар забрала життя трьох людей, постраждалих понад 20, у тому числі двоє дітей

Внаслідок атаки рф у Дніпрі відомо про одного загиблого та понад 20 постраждалих, у тому числі двох дітей, у Самарі - про 2 загиблих і 3 постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у вівторок у Telegram, пише УНН.

У Дніпрі, за інформацією на зараз, 1 загиблий і понад 20 постраждалих - написав Лисак.

З його слів, серед них двоє дітей – 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості, зазначив голова ОВА.

У Самарі двоє загиблих. Травмовані три людини - повідомив Лисак.

Не лише потяг: куди ще влучили російські ракети у Дніпрі 24 червня