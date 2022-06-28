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Атака на ТЦ "Амстор" у Кременчуці порушує закони та звичаї ведення війни – Amnesty International

Атака на ТЦ "Амстор" у Кременчуці порушує закони та звичаї ведення війни – Amnesty International

Київ • УНН

 • 174608 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Цілеспрямована ракетна атака на ТЦ у Кременчуці Полтавської області є грубим порушенням законів, звичаїв війни та міжнародного права у сфері прав людини. Про це йдеться в заяві міжнародної організації Amnesty International, передає УНН.

Деталі

"Міжнародне гуманітарне право, яким регулюються закони та звичаї ведення війни, забороняє умисні атаки по цивільних об'єктах, яким був ТЦ "Амстор", і вважає їх воєнними злочинами. Воєнним злочином також може вважатися атака, яка мала на меті вразити військову ціль, але для її реалізації була застосована зброя, яка призвела до непропорційної загибелі цивільних. Як цілеспрямована атака на ТРЦ, так і удар по об’єкту внаслідок застосування неприцільної зброї і невибіркового нападу по густонаселеному району, що призвело до загибелі і пораненню цивільних, є грубим порушенням законів і звичаїв війни та міжнародного права у сфері прав людини", – ідеться у заяві.

Amnesty International також вимагає негайно припининити здійснювати невибіркові напади на густонаселені райони, розслідувати удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуці і притягнути до відповідальності винних, включно із найвищим військовим командуванням і керівництвом відповідальної сторони.

Нагадаємо

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних.

За попередніми даними, окупанти вдарили по ТЦ ракетами Х-22, випущеними із дальніх російських бомбардувальників Ту-22 М3.

Х-22 – протикорабельні ракети радянської розробки, що мають вкрай низьку точність проти наземних цілей і не мають застосовуватися у густонаселених районах. 

36 людей вважаються зниклими безвісти, відомо про 18 загиблих.

У рф цинічно прокоментували ракетний удар по ТЦ у Кременчуку. Вони заявили, що повітряно-космічні сили росії завдали удару нібито по "ангарах з озброєнням та боєприпасами", а не по торговому центру, де в момент удару перебувало близько тисячі осіб.

Правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці.

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