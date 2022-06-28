Атака на ТЦ "Амстор" в Кременчуге нарушает законы и обычаи войны – Amnesty International
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Целенаправленная ракетная атака на ТЦ в Кременчуге Полтавской области является грубым нарушением законов, обычаев войны и международного права в области прав человека. Об этом говорится в заявлении международной организации Amnesty International, передает УНН.
Детали
"Международное гуманитарное право, которым регулируются законы и обычаи ведения войны, запрещает умышленные атаки по гражданским объектам, которым был ТЦ "Амстор", и считает их военными преступлениями. Военным преступлением также может считаться атака, которая имела цель поразить военную цель, но для ее реализации было применено оружие, приведшее к непропорциональной гибели гражданских.Как целенаправленная атака на ТРЦ, так и удар по объекту вследствие применения неприцельного оружия и неизбирательного нападения по густонаселенному району, что привело к гибели и ранению гражданских, является грубым нарушением законов и обычаев войны и международного права в области прав человека", – говорится в заявлении.
Amnesty International также требует немедленно прекратить совершать неизбирательные нападения на густонаселенные районы, расследовать удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге и привлечь к ответственности виновных, включая высшее военное командование и руководство ответственной стороны.
Напомним
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских.
По предварительным данным, оккупанты ударили по ТЦ ракетами Х-22, выпущенными из дальних российских бомбардировщиков Ту-22 М3.
Х-22– противокорабельные ракеты советской разработки, имеющие крайне низкую точность против наземных целей и не должны применяться в густонаселенных районах.
36 человек считаются пропавшими без вести , известно о 18 погибших.
В рф цинично прокомментировали ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. Они заявили, что воздушно-космические силы россии нанесли удар якобы по "ангарам с вооружением и боеприпасами", а не по торговому центру, где в момент удара находились около тысячи человек.
Правоохранители установили первые имена российских летчиков, совершивших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге.