Атака дронів ЗСУ по російський нафтоперекачувальній станції: Казахстан прагне переговорів з Києвом

Казахстан закликає Україну до переговорів через атаку українських БПЛА по російський нафтоперекачувальній станції "Кропоткінська", через яку прокачування нафти з цієї країни знизилося майже на третину. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на речника Міністерства закордонних справ Казахстану Айбека Смадіярова, інформує УНН.

Деталі

Видання зазначає, що каспійський трубопровідний консорціум, який транспортує близько 80% видобутої казахстанської нафти, був зупинений. Він транспортує "чорне золото" з Казахстану до чорноморського танкерного терміналу поблизу російського порту новоросійськ.

Це дуже важливе питання для економіки Казахстану, і ми, звісно, будемо обговорювати цю ситуацію з нашими українськими партнерами по дипломатичних каналах - сказав представник казахстанського МЗС.

Контекст

Через атаку українських БПЛА нафтоперекачувальна станція "каспійського трубопровідного консорціуму" "кропоткінська" у рф отримала серйозні пошкодження. У компанії "транснєфть" заявили, що наслідки удару будуть усунуті в строк від півтора до двох місяців, що може призвести до зниження обсягів прокачування нафти з Казахстану на 30%.

Напередодні ціни на нафту марки Brent зросли після того, як через атаку безпілотників на нафтоперекачувальну станцію росія скоротила постачання з Казахстану.