Атака дронов ВСУ по российский нефтеперекачивающей станции: Казахстан стремится к переговорам с Киевом
Киев • УНН
Казахстан призывает Украину к переговорам из-за атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в рф. Из-за повреждения станции прокачка казахской нефти снизилась на 30%.
Казахстан призывает Украину к переговорам из-за атаки украинских БПЛА по российской нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», из-за которой прокачка нефти из этой страны снизилась почти на треть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, информирует УНН.
Детали
Издание отмечает, что каспийский трубопроводный консорциум, который транспортирует около 80% добываемой казахстанской нефти, был остановлен. Он транспортирует «черное золото» из Казахстана до черноморского танкерного терминала вблизи российского порта Новороссийск.
Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, конечно, будем обсуждать эту ситуацию с нашими украинскими партнерами по дипломатическим каналам
Контекст
Из-за атаки украинских БПЛА нефтеперекачивающая станция «каспийского трубопроводного консорциума» «кропоткинская» в рф получила серьезные повреждения. В компании «Транснефть» заявили, что последствия удара будут устранены в срок от полутора до двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на 30%.
Накануне цены на нефть марки Brent выросли после того, как из-за атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию россия сократила поставки из Казахстана.