Чернігів та область ворог вночі атакував ракетою та дронами: є постраждала
Київ • УНН
Вночі 16 червня росіяни атакували Чернігівщину дронами та ракетами. Пошкоджено житлові будинки, гаражі та автомобілі. Поранено 38-річну жінку, їй надали допомогу.
Вночі 16 червня Чернігівщина зазнала чергової атаки з боку російських військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації, де опублікував повідомлення Голова В’ячеслав Чаус.
Деталі
Очільник ОВА повідомив, що ворожий безпілотник атакував одне з селищ на Прилуччині.
Під ударом – двоповерховий житловий будинок. Пошкоджений дах, повилітали вікна
За його словами, унаслідок атаки були також зруйновані гаражі та пошкоджені автомобілі.
Легких поранень зазнала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу
Крім того, було зафіксовано ракетний обстріл Чернігова.
Ворог ударив крилатою ракетою по житловому мікрорайону Чернігова. Пошкоджені будинки і господарчі споруди
За попередньою інформацією, унаслідок удару по обласному центру обійшлося без загиблих.
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