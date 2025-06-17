Чернігів та область ворог вночі атакував ракетою та дронами: є постраждала

Вночі 16 червня Чернігівщина зазнала чергової атаки з боку російських військ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації, де опублікував повідомлення Голова В’ячеслав Чаус.

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Очільник ОВА повідомив, що ворожий безпілотник атакував одне з селищ на Прилуччині.

Під ударом – двоповерховий житловий будинок. Пошкоджений дах, повилітали вікна – зазначив Чаус.

За його словами, унаслідок атаки були також зруйновані гаражі та пошкоджені автомобілі.

Легких поранень зазнала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу – додав він.

Крім того, було зафіксовано ракетний обстріл Чернігова.

Ворог ударив крилатою ракетою по житловому мікрорайону Чернігова. Пошкоджені будинки і господарчі споруди – повідомив Чаус.

За попередньою інформацією, унаслідок удару по обласному центру обійшлося без загиблих.

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