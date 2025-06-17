Чернигов и область враг ночью атаковал ракетой и дронами: есть пострадавшая
Киев • УНН
Ночью 16 июня россияне атаковали Черниговскую область дронами и ракетами. Повреждены жилые дома, гаражи и автомобили. Ранена 38-летняя женщина, ей оказали помощь.
Ночью 16 июня Черниговщина подверглась очередной атаке со стороны российских войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Черниговской областной государственной администрации, где опубликовал сообщение Глава Вячеслав Чаус.
Детали
Глава ОВА сообщил, что вражеский беспилотник атаковал один из поселков на Прилуччине.
Под ударом – двухэтажный жилой дом. Повреждена крыша, вылетели окна
По его словам, в результате атаки были также разрушены гаражи и повреждены автомобили.
Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь
Кроме того, был зафиксирован ракетный обстрел Чернигова.
Враг ударил крылатой ракетой по жилому микрорайону Чернигова. Повреждены дома и хозяйственные постройки
По предварительной информации, в результате удара по областному центру обошлось без погибших.
российские войска обстреляли Сумщину: город Белополье остался без света13.06.25, 16:07 • 2532 просмотра