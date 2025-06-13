российские войска обстреляли Сумщину: город Белополье остался без света
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Белопольской громады в Сумской области районный центр остался без электроснабжения, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Вследствие очередного вражеского обстрела Белопольской громады в Сумской области районный центр остался без электроснабжения. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Враг атаковал Белопольскую громаду. В результате обстрела город остался без света
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский12.06.25, 19:05 • 80458 просмотров
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В состав Белопольской громады в Сумской области входят город Белополье, поселок Перемога и еще 52 села.