российские войска обстреляли Сумщину: город Белополье остался без света

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
11:58 • 8284 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
09:49 • 26473 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
08:47 • 48539 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 73821 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 187214 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 164177 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
12 июня, 16:05 • 80505 просмотра
Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский
Эксклюзив
12 июня, 15:21 • 110122 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как украинским родителям воспитать разумного потребителя в мире, наполненном маркетингом
Эксклюзив
12 июня, 12:52 • 50841 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
12 июня, 11:23 • 66569 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
69%
750мм
Популярные новости
Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту13 июня, 03:44 • 50136 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 79145 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 64259 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 53719 просмотра
Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении - СБУ09:19 • 36760 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства12:08 • 14273 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах08:36 • 54061 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"08:19 • 64600 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации07:59 • 79512 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 187214 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года08:23 • 29590 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 47940 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 114874 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 125710 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 149267 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

российские войска обстреляли Сумщину: город Белополье остался без света

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В результате вражеского обстрела Белопольской громады в Сумской области районный центр остался без электроснабжения, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

российские войска обстреляли Сумщину: город Белополье остался без света

Вследствие очередного вражеского обстрела Белопольской громады в Сумской области районный центр остался без электроснабжения. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Враг атаковал Белопольскую громаду. В результате обстрела город остался без света

 - говорится в сообщении.

Украинские подразделения в Сумской области понемногу отталкивают оккупанта - Зеленский12.06.25, 19:05 • 80458 просмотров

Добавим

В состав Белопольской громады в Сумской области входят город Белополье, поселок Перемога и еще 52 села.

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Сумская область
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9