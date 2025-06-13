російські війська обстріляли Сумщину: місто Білопілля залишилось без світла
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади на Сумщині районний центр залишився без електропостачання, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Унаслідок чергового ворожого обстрілу Білопільської громади на Сумщині районний центр залишився без електропостачання. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Ворог атакував Білопільську громаду. Внаслідок обстрілу місто залишилося без світла
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський12.06.25, 19:05 • 80553 перегляди
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До складу Білопільської громади на Сумщині входять місто Білопілля, селище Перемога та ще 52 села.