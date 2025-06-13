російські війська обстріляли Сумщину: місто Білопілля залишилось без світла

Унаслідок чергового ворожого обстрілу Білопільської громади на Сумщині районний центр залишився без електропостачання. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворог атакував Білопільську громаду. Внаслідок обстрілу місто залишилося без світла - йдеться у повідомленні.

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До складу Білопільської громади на Сумщині входять місто Білопілля, селище Перемога та ще 52 села.