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російські війська обстріляли Сумщину: місто Білопілля залишилось без світла

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу Білопільської громади на Сумщині районний центр залишився без електропостачання, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

російські війська обстріляли Сумщину: місто Білопілля залишилось без світла

Унаслідок чергового ворожого обстрілу Білопільської громади на Сумщині районний центр залишився без електропостачання. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворог атакував Білопільську громаду. Внаслідок обстрілу місто залишилося без світла

 - йдеться у повідомленні.

Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський12.06.25, 19:05 • 80553 перегляди

Додамо

До складу Білопільської громади на Сумщині входять місто Білопілля, селище Перемога та ще 52 села.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Сумська область
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