Асоціація українських банків включила до складу своїх членів провідний український insurtech-проєкт UKASKO.

$41.490.02
48.080.63
ukenru
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
09:49 • 4444 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
08:47 • 15579 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 44374 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 133306 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 124373 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 68676 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 103948 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 49622 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 65509 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
12 червня, 10:59 • 58912 перегляди
Авіакатастрофа в Індії: у МЗС заявили, що українців на борту літака не було
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
89%
749мм
Популярнi новини
"Нація левів": ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану13 червня, 01:11 • 24697 перегляди
"Народна розвідка": чатботом єВорог вже скористалися 674 тисячі українців13 червня, 02:16 • 24698 перегляди
Ізраїль ліквідував голову армії Ірану та провідних вчених-ядерників - ЗМІ13 червня, 02:53 • 26034 перегляди
Операція Ізраїлю проти Ірану: Тегеран заявив про новий удар по ключовому ядерному об'єкту13 червня, 03:44 • 22782 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 25537 перегляди
Публікації
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів08:36 • 19341 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 19956 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 26713 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 133306 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує 12 червня, 16:12 • 124373 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року08:23 • 14133 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 33569 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 101632 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 113549 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 137877 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

Асоціація українських банків включила до складу своїх членів провідний український insurtech-проєкт UKASKO

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Асоціація українських банків включила до складу своїх членів провідний український insurtech-проєкт UKASKO.

Асоціація українських банків включила до складу своїх членів провідний український insurtech-проєкт UKASKO

Компанія UKASKO, провідний український insurtech-проєкт, офіційно увійшла до складу Асоціації українських банків (АУБ), пише УНН.

Ця взаємодія UKASKO з одним із провідних банківських об’єднань України підкреслює стратегічну роль технологічних інновацій у розвитку фінансового та страхового секторів України.

"Приєднання UKASKO до нашої Асоціації — це важливий і знаковий крок для всього ринку, що засвідчує визнання інфраструктурної ролі цього insurtech-проєкту. UKASKO демонструє високі стандарти технологічності, ефективності та інноваційності. Ми переконані, що саме такі платформи, як UKASKO, є драйверами інновацій у фінансовому та банківському секторах, формуючи фундамент для якісних сервісів. Плідна взаємодія з UKASKO переходить до нового етапу — стратегічної співпраці, підсумком якої стане запровадження нових fintech- та insurtech-рішень", — прокоментував президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

UKASKO — український IT-проєкт у сфері insurtech, який створює технологічну IT-інфраструктуру для сучасного фінансового і страхового бізнесу, а також для компаній нефінансового профілю, що надають страхові послуги своїм клієнтам як додаткову опцію сервісу чи програму лояльності. UKASKO — це хмарне CRM-рішення для страховиків, брокерів та агентів, що автоматизує ключові процеси, забезпечує ефективну взаємодію з клієнтами й управління страховими портфелями завдяки оптимізації продажів, обліку, документообігу та аналітики. На сьогодні UKASKO є технологічним провайдером для понад 20 страхових компаній, інтегрована з банківськими страховими сервісами, має понад дві тисячі партнерів і мережу з більш ніж чотирьох тисяч агентів. Це дає змогу платформі забезпечувати доступ до страхових послуг по всій Україні: від міст-мільйонників до найменших громад.

"Наше приєднання до Асоціації українських банків — це яскраве свідчення глибокої інтеграції та ефективної синергії між insurtech-платформою UKASKO і банківським сектором. Інноваційні insurtech-рішення підвищують якість взаємодії банків із клієнтами та страховими компаніями, роблячи страхові послуги доступнішими, зручнішими й ефективнішими. Спільними зусиллями ми формуємо інноваційну фінансову інфраструктуру, яка змінює правила гри на ринку й створює зручніші та вигідніші послуги для кінцевих користувачів. Ми вдячні АУБ за довіру та готовність до стратегічного партнерства", — прокоментував CEO insurtech-проєкту UKASKO Ярослав Льоля.

Раніше АУБ нагородила UKASKO престижною галузевою відзнакою у номінації "Insurtech-прорив року", якою традиційно відзначають фінансові установи та їхніх партнерів за високі результати і стандарти, інноваційні підходи та внесок у розвиток фінансового сектору.

Компанія UKASKO активно розвиває міжнародний напрям діяльності й долучається до формування цифрового порядку денного українського фінансового сектору. Зокрема, у лютому 2025 року UKASKO у складі делегації АУБ представляла Україну на низці зустрічей з керівництвом Європейського парламенту, Європейської комісії та Європейського центрального банку в Брюсселі.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
Європейський центральний банк
Європейський парламент
Європейська комісія
Брюссельський столичний регіон
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9