Асоціація українських банків включила до складу своїх членів провідний український insurtech-проєкт UKASKO.

Компанія UKASKO, провідний український insurtech-проєкт, офіційно увійшла до складу Асоціації українських банків (АУБ), пише УНН.

Ця взаємодія UKASKO з одним із провідних банківських об’єднань України підкреслює стратегічну роль технологічних інновацій у розвитку фінансового та страхового секторів України.

"Приєднання UKASKO до нашої Асоціації — це важливий і знаковий крок для всього ринку, що засвідчує визнання інфраструктурної ролі цього insurtech-проєкту. UKASKO демонструє високі стандарти технологічності, ефективності та інноваційності. Ми переконані, що саме такі платформи, як UKASKO, є драйверами інновацій у фінансовому та банківському секторах, формуючи фундамент для якісних сервісів. Плідна взаємодія з UKASKO переходить до нового етапу — стратегічної співпраці, підсумком якої стане запровадження нових fintech- та insurtech-рішень", — прокоментував президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

UKASKO — український IT-проєкт у сфері insurtech, який створює технологічну IT-інфраструктуру для сучасного фінансового і страхового бізнесу, а також для компаній нефінансового профілю, що надають страхові послуги своїм клієнтам як додаткову опцію сервісу чи програму лояльності. UKASKO — це хмарне CRM-рішення для страховиків, брокерів та агентів, що автоматизує ключові процеси, забезпечує ефективну взаємодію з клієнтами й управління страховими портфелями завдяки оптимізації продажів, обліку, документообігу та аналітики. На сьогодні UKASKO є технологічним провайдером для понад 20 страхових компаній, інтегрована з банківськими страховими сервісами, має понад дві тисячі партнерів і мережу з більш ніж чотирьох тисяч агентів. Це дає змогу платформі забезпечувати доступ до страхових послуг по всій Україні: від міст-мільйонників до найменших громад.

"Наше приєднання до Асоціації українських банків — це яскраве свідчення глибокої інтеграції та ефективної синергії між insurtech-платформою UKASKO і банківським сектором. Інноваційні insurtech-рішення підвищують якість взаємодії банків із клієнтами та страховими компаніями, роблячи страхові послуги доступнішими, зручнішими й ефективнішими. Спільними зусиллями ми формуємо інноваційну фінансову інфраструктуру, яка змінює правила гри на ринку й створює зручніші та вигідніші послуги для кінцевих користувачів. Ми вдячні АУБ за довіру та готовність до стратегічного партнерства", — прокоментував CEO insurtech-проєкту UKASKO Ярослав Льоля.

Раніше АУБ нагородила UKASKO престижною галузевою відзнакою у номінації "Insurtech-прорив року", якою традиційно відзначають фінансові установи та їхніх партнерів за високі результати і стандарти, інноваційні підходи та внесок у розвиток фінансового сектору.

Компанія UKASKO активно розвиває міжнародний напрям діяльності й долучається до формування цифрового порядку денного українського фінансового сектору. Зокрема, у лютому 2025 року UKASKO у складі делегації АУБ представляла Україну на низці зустрічей з керівництвом Європейського парламенту, Європейської комісії та Європейського центрального банку в Брюсселі.