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Ассоциация украинских банков включила в состав своих членов ведущий украинский insurtech-проект UKASKO

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Ассоциация украинских банков включила в состав своих членов ведущий украинский insurtech-проект UKASKO.

Ассоциация украинских банков включила в состав своих членов ведущий украинский insurtech-проект UKASKO

Компания UKASKO, ведущий украинский insurtech-проект, официально вошла в состав Ассоциации украинских банков (АУБ), пишет УНН.

Это взаимодействие UKASKO с одним из ведущих банковских объединений Украины подчеркивает стратегическую роль технологических инноваций в развитии финансового и страхового секторов Украины.

"Присоединение UKASKO к нашей Ассоциации — это важный и знаковый шаг для всего рынка, который свидетельствует о признании инфраструктурной роли этого insurtech-проекта. UKASKO демонстрирует высокие стандарты технологичности, эффективности и инновационности. Мы убеждены, что именно такие платформы, как UKASKO, являются драйверами инноваций в финансовом и банковском секторах, формируя фундамент для качественных сервисов. Плодотворное взаимодействие с UKASKO переходит в новую фазу — стратегического сотрудничества, итогом которого станет внедрение новых fintech- и insurtech-решений", — прокомментировал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

UKASKO — украинский IT-проект в сфере insurtech, который создает технологическую IT-инфраструктуру для современного финансового и страхового бизнеса, а также для компаний нефинансового профиля, предоставляющих страховые услуги своим клиентам в качестве дополнительной опции сервиса или программы лояльности. UKASKO — это облачное CRM-решение для страховщиков, брокеров и агентов, которое автоматизирует ключевые процессы, обеспечивает эффективное взаимодействие с клиентами и управление страховыми портфелями благодаря оптимизации продаж, учета, документооборота и аналитики. На сегодняшний день UKASKO является технологическим провайдером для более 20 страховых компаний, интегрирована с банковскими страховыми сервисами, имеет более двух тысяч партнеров и сеть из более чем четырех тысяч агентов. Это позволяет платформе обеспечивать доступ к страховым услугам по всей Украине: от городов-миллионников до самых маленьких общин.

"Наше присоединение к Ассоциации украинских банков — это яркое свидетельство глубокой интеграции и эффективной синергии между insurtech-платформой UKASKO и банковским сектором. Инновационные insurtech-решения повышают качество взаимодействия банков с клиентами и страховыми компаниями, делая страховые услуги более доступными, удобными и эффективными. Совместными усилиями мы формируем инновационную финансовую инфраструктуру, которая меняет правила игры на рынке и создает более удобные и выгодные услуги для конечных пользователей. Мы благодарны АУБ за доверие и готовность к стратегическому партнерству", — прокомментировал CEO insurtech-проекта UKASKO Ярослав Леля.

Ранее АУБ наградила UKASKO престижной отраслевой наградой в номинации "Insurtech-прорыв года", которой традиционно отмечают финансовые учреждения и их партнеров за высокие результаты и стандарты, инновационные подходы и вклад в развитие финансового сектора.

Компания UKASKO активно развивает международное направление деятельности и участвует в формировании цифровой повестки дня украинского финансового сектора. В частности, в феврале 2025 года UKASKO в составе делегации АУБ представляла Украину на ряде встреч с руководством Европейского парламента, Европейской комиссии и Европейского центрального банка в Брюсселе.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Европейский центральный банк
Европейский парламент
Европейская комиссия
Брюссель
Украина
Tesla
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