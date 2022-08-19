Армія рф розмістила в машинній залі ЗАЕС військову техніку: СтратКом ЗСУ показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Російські загарбники розмістили військову техніку у машинній залі Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, оприлюднивши відповідне відео, пише УНН.
Цитата
"Військова техніка мордора у машинному залі Запорізької АЕС. Що там ООН, як справи?" - підписали відео у СтратКомі ЗСУ у Telegram.
Доповнення
В Енергоатомі вказували на періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ, і що це спричинило серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що 19 серпня російські війська готують провокацію на Запорізькій АЕС. Цього дня на станції рашисти оголосили несподіваний "вихідний", тому там перебуватиме лише оперативний персонал.
Згодом ГУР було отримано нові підтвердження інформації щодо підготовки загарбниками провокації на ЗАЕС 19 серпня.
При цьому напередодні росія погрожувала зупинити Запорізьку АЕС.
Держатомрегулювання попередило, що зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС може привести до "фукусімського сценарію".