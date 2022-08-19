Армия рф разместила в машинном зале ЗАЭС военную технику: СтратКом ВСУ показал видео

Цитата

"Военная техника мордора в машинном зале Запорожской АЭС. Что там ООН, как дела?" - подписали видео в СтратКоме ВСУ в Telegram.

Дополнение

В Энергоатоме указывали на периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, и что это повлекло за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 19 августа российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС. В этот день на станции рашисты объявили неожиданный "выходной", поэтому там будет только оперативный персонал.

Позже ГУР были получены новые подтверждения информации о подготовке захватчиками провокации на ЗАЭС 19 августа.

При этом накануне россия угрожала остановить Запорожскую АЭС.

Госатомрегулирование предупредило, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС может привести к "фукусимскому сценарию".