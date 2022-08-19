Армия рф разместила в машинном зале ЗАЭС военную технику: СтратКом ВСУ показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Российские захватчики разместили военную технику в машинном зале Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав соответствующее видео, пишет УНН.
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"Военная техника мордора в машинном зале Запорожской АЭС. Что там ООН, как дела?" - подписали видео в СтратКоме ВСУ в Telegram.
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В Энергоатоме указывали на периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, и что это повлекло за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что 19 августа российские войска готовят провокацию на Запорожской АЭС. В этот день на станции рашисты объявили неожиданный "выходной", поэтому там будет только оперативный персонал.
Позже ГУР были получены новые подтверждения информации о подготовке захватчиками провокации на ЗАЭС 19 августа.
При этом накануне россия угрожала остановить Запорожскую АЭС.
Госатомрегулирование предупредило, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС может привести к "фукусимскому сценарию".