Армія рф вдарила по Запоріжжю: загорівся будинок, є постраждалі
Київ • УНН
російські війська атакували Запоріжжя безпілотником близько 19:30, внаслідок чого загорівся приватний будинок. Двоє людей постраждали та були доставлені до лікарні.
російські війська сьогодні, 12 січня, вдарили з безпілотника по Запоріжжю, внаслідок чого загорівся приватний будинок. Постраждали двоє людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За словами Федорова, близько 19:30 в області пролунали вибухи через атаку БПЛА.
"Через ворожий безпілотник у Запоріжжі зайнялась приватна оселя", - написав Федоров.
За його словами, внаслідок ворожого удару постраждало двоє людей. Обох медики зараз доправили до лікарні.
Доповнення
російські війська минулої доби, 11 січня, завдали 334 удари по населених пунктах Запорізької області, використовуючи безпілотники, артилерію та РСЗВ. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, четверо поранені, пошкоджено 25 об'єктів.