Окупанти атакують на Запоріжжі: одна людина загинула, ще четверо отримали поранення
Київ • УНН
Російські війська завдали 334 удари по населених пунктах Запорізької області, використовуючи безпілотники, артилерію та РСЗВ. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, четверо поранені, пошкоджено 25 об'єктів.
Протягом останньої доби на території Запорізької області зафіксовано масштабні атаки з боку ворожих військ. Окупанти завдали 334 удари по 11 населених пунктах, спричинивши руйнування. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Основний удар припав на Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку та Малинівку. Застосовувались безпілотники різних модифікацій, артилерія та реактивні системи залпового вогню.
Найбільше постраждали Камʼянське та Новодарівка, які піддавалися атакам із РСЗВ. Загалом у регіоні здійснено 189 ударів безпілотниками, 142 артилерійські атаки та 3 обстріли реактивними системами.
Унаслідок цих дій пошкоджено або знищено щонайменше 25 житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
На жаль, через дані удари по Василівському району одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
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