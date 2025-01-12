Оккупанты атакуют на Запорожье: один человек погиб, еще четверо получили ранения

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 130501 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 187893 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 172585 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 206848 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 127572 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 116780 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 109621 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 92983 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107837 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121422 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе вместо жилья для пострадавших устанавливают 50-метровый монумент

В Мариуполе вместо жилья для пострадавших устанавливают 50-метровый монумент

 • 40404 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет

 • 47440 просмотра
Увеличить количество призывников и строить укрытия: Правительство Норвегии представило документ о подготовке к войне

Увеличить количество призывников и строить укрытия: Правительство Норвегии представило документ о подготовке к войне

 • 41576 просмотра
рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

рф планирует расширить порт Мариуполя для масштабного вывоза украинских ресурсов - ЦНС

 • 37315 просмотра
Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

Украина обсуждает с Италией покупку ПВО за счет замороженных активов рф

03:07 • 22385 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 130489 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 187881 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 116057 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 206836 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 130227 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Возле станции "Академик Вернадский" уже родились около тысячи пингвинят

Возле станции "Академик Вернадский" уже родились около тысячи пингвинят

06:59 • 2848 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 103446 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 115420 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 122970 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 130089 просмотра
Актуальное
Оккупанты атакуют на Запорожье: один человек погиб, еще четверо получили ранения

Оккупанты атакуют на Запорожье: один человек погиб, еще четверо получили ранения

Киев  •  УНН

 • 6082 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли 334 удара по населенным пунктам Запорожской области, используя беспилотники, артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов погиб один человек, четверо ранены, повреждены 25 объектов.

В течение последних суток на территории Запорожской области зафиксированы масштабные атаки со стороны вражеских войск. Оккупанты нанесли 334 удара по 11 населенным пунктам, вызвав разрушения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали  

Основной удар пришелся на Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку и Малиновку. Применялись беспилотники различных модификаций, артиллерия и реактивные системы залпового огня. 

Больше всего пострадали Каменское и Новодаровка, которые подвергались атакам из РСЗО. Всего в регионе осуществлено 189 ударов беспилотниками, 142 артиллерийские атаки и 3 обстрела реактивными системами. 

В результате этих действий повреждены или уничтожены по меньшей мере 25 жилых домов и объектов инфраструктуры.

К сожалению, из-за данных ударов по Васильевскому району один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Мазут с российских танкеров добрался до Запорожской области: фото12.01.25, 04:37 • 16553 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье

Обратиться по вопросам размещения рекламы