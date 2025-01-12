Оккупанты атакуют на Запорожье: один человек погиб, еще четверо получили ранения
Киев • УНН
Российские войска нанесли 334 удара по населенным пунктам Запорожской области, используя беспилотники, артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов погиб один человек, четверо ранены, повреждены 25 объектов.
В течение последних суток на территории Запорожской области зафиксированы масштабные атаки со стороны вражеских войск. Оккупанты нанесли 334 удара по 11 населенным пунктам, вызвав разрушения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Основной удар пришелся на Каменское, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку и Малиновку. Применялись беспилотники различных модификаций, артиллерия и реактивные системы залпового огня.
Больше всего пострадали Каменское и Новодаровка, которые подвергались атакам из РСЗО. Всего в регионе осуществлено 189 ударов беспилотниками, 142 артиллерийские атаки и 3 обстрела реактивными системами.
В результате этих действий повреждены или уничтожены по меньшей мере 25 жилых домов и объектов инфраструктуры.
К сожалению, из-за данных ударов по Васильевскому району один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Мазут с российских танкеров добрался до Запорожской области: фото12.01.25, 04:37 • 16553 просмотра