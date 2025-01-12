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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ударила по Запорожью: загорелся дом, есть пострадавшие

Армия рф ударила по Запорожью: загорелся дом, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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российские войска атаковали Запорожье беспилотником около 19:30, в результате чего загорелся частный дом. Два человека пострадали и были доставлены в больницу.

российские войска сегодня, 12 января, ударили с беспилотника по Запорожью, в результате чего загорелся частный дом. Пострадали два человека. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали 

По словам Федорова, около 19:30 в области раздались взрывы из-за атаки БПЛА. 

«Из-за вражеского беспилотника в Запорожье загорелся частный дом», - написал Федоров. 

По его словам, в результате вражеского удара пострадали два человека.  Обоих медики сейчас доставили в больницу.

Дополнение 

российские войска за прошедшие сутки, 11 января, нанесли 334 удара по населенным пунктам Запорожской области, используя беспилотники, артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов погиб один человек, четверо ранены, повреждены 25 объектов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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