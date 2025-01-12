Армия рф ударила по Запорожью: загорелся дом, есть пострадавшие
Киев • УНН
российские войска атаковали Запорожье беспилотником около 19:30, в результате чего загорелся частный дом. Два человека пострадали и были доставлены в больницу.
российские войска сегодня, 12 января, ударили с беспилотника по Запорожью, в результате чего загорелся частный дом. Пострадали два человека. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По словам Федорова, около 19:30 в области раздались взрывы из-за атаки БПЛА.
«Из-за вражеского беспилотника в Запорожье загорелся частный дом», - написал Федоров.
По его словам, в результате вражеского удара пострадали два человека. Обоих медики сейчас доставили в больницу.
Дополнение
российские войска за прошедшие сутки, 11 января, нанесли 334 удара по населенным пунктам Запорожской области, используя беспилотники, артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов погиб один человек, четверо ранены, повреждены 25 объектов.