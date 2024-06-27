Армія рф ударила по середмістю Курахового із Ураганів: дві людини загинули, дві - поранені
Київ • УНН
Двоє людей загинули і двоє отримали поранення в результаті ракетного обстрілу російським "Ураганом" міста Курахове Донецької області.
Окупанти ударили по Кураховому на Донеччині з Ураганів, дві людини загинули, ще дві - поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Курахового. Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень.Обсяги руйнувань встановлюємо", - повідомив Філашкін.
За словами голови ОВА, новини про чергові жертви росіян надходять по декілька разів на день. Крім того Філашкінзакликав евакуюватись
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