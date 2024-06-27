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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59503 перегляди

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БМ-27 «Ураган»

Армія рф ударила по середмістю Курахового із Ураганів: дві людини загинули, дві - поранені

Київ • УНН

 • 40810 перегляди

Двоє людей загинули і двоє отримали поранення в результаті ракетного обстрілу російським "Ураганом" міста Курахове Донецької області.

Армія рф ударила по середмістю Курахового із Ураганів: дві людини загинули, дві - поранені

Окупанти ударили по Кураховому на Донеччині з Ураганів, дві людини загинули, ще дві - поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"2 людини загинули і 2 поранені внаслідок обстрілу Курахового. Росіяни ввечері ударили по середмістю з Ураганів — вбили сорокарічних чоловіка і жінку. Двоє поранених доставлені до лікарень.Обсяги руйнувань встановлюємо", - повідомив Філашкін.

За словами голови ОВА, новини про чергові жертви росіян надходять по декілька разів на день. Крім того Філашкінзакликав евакуюватись

Близько 50 людей евакуювали рятувальники із Торецького напрямку: 6 з них - поранені27.06.24, 15:25 • 18241 перегляд

Антоніна Туманова

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