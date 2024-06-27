Армия рф ударила по центру Курахово из Ураганов: два человека погибли, два - ранены
Киев • УНН
Два человека погибли и двое получили ранения в результате ракетного обстрела российским "Ураганом" города Курахово Донецкой области.
Оккупанты ударили по Курахово в Донецкой области из Ураганов, два человека погибли, еще два - ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"2 человека погибли и 2 ранены в результате обстрела Курахово. Россияне вечером ударили по центру города из Ураганов - убили сорокалетних мужчину и женщину. Двое раненых доставлены в больницы, объемы разрушений устанавливаем", - сообщил Филашкин.
По словам главы ОВА, новости об очередных жертвах россиян поступают по несколько раз в день. Кроме того Филашкин призвал эвакуироваться.
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