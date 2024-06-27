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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ударила по центру Курахово из Ураганов: два человека погибли, два - ранены

Армия рф ударила по центру Курахово из Ураганов: два человека погибли, два - ранены

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 18:24  •  7555 просмотра

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Два человека погибли и двое получили ранения в результате ракетного обстрела российским "Ураганом" города Курахово Донецкой области.

Оккупанты ударили по Курахово в Донецкой области из Ураганов, два человека погибли, еще два - ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"2 человека погибли и 2 ранены в результате обстрела Курахово. Россияне вечером ударили по центру города из Ураганов - убили сорокалетних мужчину и женщину. Двое раненых доставлены в больницы, объемы разрушений устанавливаем", - сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, новости об очередных жертвах россиян поступают по несколько раз в день. Кроме того Филашкин призвал эвакуироваться.

Около 50 человек эвакуировали спасатели с Торецкого направления: 6 из них - ранены27 июня 2024, 12:25 • 14868 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
toretskТорецк
kurakhoveКурахово
donetskДонецк
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