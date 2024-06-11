Армія рф обстріляла три громади на Чернігівщині: зафіксовано 88 вибухів
Київ • УНН
російська армія обстріляла три громади в Чернігівській області, з різних видів зброї, включаючи артилерію і міномети.
Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області, зафіксовано 88 вибухів. Про це повідомляє Північний кордон. Держприкордонслужба, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави,
Деталі
Новгород-Сіверська громада: 8 вибухів (приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Бучки, Ясна Поляна та Гремʼяч.
Семенівська громада: 22 вибухи (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Залізний Міст та Лубʼяне.
Сновська громада: 58 вибухів (приходів, ймовірно з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Клюси та Гута Студенецька.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби рф втратила 1100 військовослужбовців, внаслідок чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 520 850 осіб.