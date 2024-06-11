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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф обстреляла три общины на Черниговщине: зафиксировано 88 взрывов

Армия рф обстреляла три общины на Черниговщине: зафиксировано 88 взрывов

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 06:42  •  7580 просмотра

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российская армия обстреляла три общины в Черниговской области, из различных видов оружия, включая артиллерию и минометы.

В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области, зафиксировано 88 взрывов. Об этом сообщает северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,

- говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 8 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии и минометов 120 мм) в направлении н. п. Бучки, Ясная Поляна и Гремяч.

Семеновская община: 22 взрыва (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н. п. железный мост и Лубяное.

Сновская община: 58 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в направлении н. п. Клюсы и Гута Студенецкая.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

Напомним

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток рф потеряла 1100 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 520 850 человек.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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polshaПольша
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