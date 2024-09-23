Армія рф обстріляла чотири громади Чернігівщини: 100 вибухів за добу
Київ • УНН
Російські війська атакували прикордонні громади Чернігівської області артилерією, мінометами та дронами. Зафіксовано 100 вибухів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах.
Російські війська минулої доби атакували 4 громади Чернігівської області артилерією, мінометами та дронами, зафіксовано 100 вибухів, повідомили у понеділок у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Армія рф протягом доби обстріляла чотири прикордонні громади Чернігівщини. Вогонь вели зі ствольної артилерії та мінометів, також атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників", - повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ і нарахували 100 вибухів і приходів:
- Новгород-Сіверська громада: 28 вибухів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та три вибухи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА по селу Михальчина Слобода; один вибух, ймовірно, ствольна артилерія та один вибух, ймовірно, FPV-дрон по селу Чайкине; три приходи, ймовірно, FPV-дрони, чотири вибухи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та два вибухи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА по селу Грем’яч; три вибухи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА по Бучки.
- Семенівська громада: п'ять приходів, ймовірно танк в селі Янжулівка; три вибухи, ймовірно, FPV-дрон, дев'ять вибухів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, чотири вибухи, ймовірно, ствольна артилерія по селу Карповичі; чотири вибухи, ймовірно, FPV-дрони по селу Тимоновичі; вісім приходів, ймовірно, ствольна артилерія по селу Орликівка; сім вибухів, ймовірно, РСЗВ по селу Залізний Міст.
- Сновська громада: чотири вибухи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм по селу Хрінівка.
- Городнянська громада: 11 вибухів, ймовірно, ствольна артилерія 120 мм по селу Гасичівка.
Інформація про загиблих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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