Армия рф обстреляла четыре громады Черниговской области: 100 взрывов за сутки
Киев • УНН
Российские войска атаковали приграничные общины Черниговской области артиллерией, минометами и дронами. Зафиксировано 100 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали 4 громады Черниговской области артиллерией, минометами и дронами, зафиксировано 100 взрывов, сообщили в понедельник в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Армия рф в течение суток обстреляла четыре пограничные громады Черниговщины. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников", - сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ и насчитали 100 взрывов и приходов:
- Новгород-Северская громада: 28 взрывов, вероятно, из миномета калибра 120 мм и три взрыва, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА по селу Михальчина Слобода; один взрыв, вероятно, ствольная артиллерия и один взрыв, вероятно, FPV-дрон по селу Чайкино; три прихода, вероятно, FPV-дроны, четыре взрыва, вероятно, из миномета калибра 120 мм и два взрыва, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА по селу Гремяч; три взрыва, вероятно, сбросы взрывных устройств с БпЛА по Бучки.
- Семеновская громада: пять приходов, вероятно танк в селе Янжуловка; три взрыва, вероятно, FPV-дрон, девять взрывов, вероятно, из миномета калибра 120 мм, четыре взрыва, вероятно, ствольная артиллерия по селу Карповичи; четыре взрыва, вероятно, FPV-дроны по селу Тимоновичи; восемь приходов, вероятно, ствольная артиллерия по селу Орликовка; семь взрывов, вероятно, РСЗО по селу Железный Мост.
- Сновская громада: четыре взрыва, вероятно, из миномета калибра 120 мм по селу Хреновка.
- Городнянская громада: 11 взрывов, вероятно, ствольная артиллерия 120 мм по селу Гасичевка.
Информация о погибших лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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