Враг обстрелял 25 населенных пунктов Черниговщины за неделю: трое раненых

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 10294 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 72766 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118285 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126227 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165740 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152176 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140204 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130328 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178754 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118292 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Враг обстрелял 25 населенных пунктов Черниговщины за неделю: трое раненых

Враг обстрелял 25 населенных пунктов Черниговщины за неделю: трое раненых

Киев  •  УНН

 • 15928 просмотра

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За прошедшую неделю оккупанты 105 раз обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 375 взрывов. Противник нанес 37 авиаударов FPV-дронами, ранены трое гражданских, повреждена инфраструктура.

российские оккупанты 105 раз обстреляли Черниговскую область за прошедшую неделю. Прозвучало 375 взрывов. В результате ударов рф ранены трое гражданских, повреждена инфраструктура. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН

За прошлую неделю враг 105 раз обстрелял 25 населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 375 взрывов. Противником нанесено 37 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов

- написал Чаус в Telegram. 

По его словам, в области эффективно работали силы ПВО.

В результате ударов рф ранения получили трое гражданских людей.

Из-за вражеских обстрелов горели лесные участки, дома, повреждена другая инфраструктура. 

рф обстреляла 10 громад Сумщины: 30 взрывов за ночь и утро23.09.24, 09:05 • 14413 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область

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