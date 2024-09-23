Враг обстрелял 25 населенных пунктов Черниговщины за неделю: трое раненых
Киев • УНН
За прошедшую неделю оккупанты 105 раз обстреляли Черниговскую область, зафиксировано 375 взрывов. Противник нанес 37 авиаударов FPV-дронами, ранены трое гражданских, повреждена инфраструктура.
российские оккупанты 105 раз обстреляли Черниговскую область за прошедшую неделю. Прозвучало 375 взрывов. В результате ударов рф ранены трое гражданских, повреждена инфраструктура. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
За прошлую неделю враг 105 раз обстрелял 25 населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 375 взрывов. Противником нанесено 37 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов
По его словам, в области эффективно работали силы ПВО.
В результате ударов рф ранения получили трое гражданских людей.
Из-за вражеских обстрелов горели лесные участки, дома, повреждена другая инфраструктура.
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