Враг обстрелял 25 населенных пунктов Черниговщины за неделю: трое раненых

российские оккупанты 105 раз обстреляли Черниговскую область за прошедшую неделю. Прозвучало 375 взрывов. В результате ударов рф ранены трое гражданских, повреждена инфраструктура. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

За прошлую неделю враг 105 раз обстрелял 25 населенных пунктов Черниговской области, во время которых зафиксировано 375 взрывов. Противником нанесено 37 авиационных ударов с использованием ударных FPV-дронов